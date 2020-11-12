ABD'li bilim adamları, Aspirin'in Coronavirüs'e bağlı ölüm riskini azalttığını söyledi. Bulgar turistler, Edirne'den paket paket ilacı poşetledi! Ancak Türk hekimler, Aspirin'in gereksiz kullanımındaki tehlikeye dikkat çekti. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, Aspirin'in yalnızca hastanede yatan Coronavirüs hastalarına iyi geldiğini söyledi. "Doktor kontrolünde kullanılmazsa yaşlı hastalarda ölüme neden olur. Kalp krizine yol açabilir" dedi. Farmakoloji Uzmanı Dr. Gaye Hafez ise şunları söyledi: Aspirin, kan sulandırıcıdır. Aynı zamanda ateş düşürücü ve ağrı kesicidir. Coronavirüs'te yaşanan pıhtı sorununu önler. Bu durum, 'Aspirin, Coronavirüse karşı koruyor' şeklinde anlaşılmamalı. Sadece Coronavirüs teşhisi konmuş hastalar için, hekim kontrolünde ve gerektiğinde kullanılmalı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, gereksiz Aspirin kullanımının tehlikeli olduğunu söyledi. "İnsanlar rastgele Aspirin kullanıyorlar, oldukça riskli bir durum bu" dedi.