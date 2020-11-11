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    • Sağlık
    • 11.11.2020 Gazete
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    tatlı hayat

    , şifa saçıyor! İçeriğindeki kapsaisin maddesi ile kalp hastalıklarını önlüyor. Kan şekerini dengeliyor. .

    Acı biber tatlı hayat

    Amerikan Kalp Derneği in faydalarını araştırdı. Sonuç büyük ilgi topladı. Acı biberin içerisindeki kapsaisinin antienflamatuar, antioksidan, anti- ve kan şekerini düzenleyici bir etkiye sahip olduğu anlaşıldı. Kalp hastalıkları ve kanserden ölüm riskini önemli ölçüde azaltan acı biberin ömrü uzattığı vurgulandı. Damar ve Göğüs Enstitüsü'nde görevli Kardiyolog Dr. Bo Xu, "Daha önce yayımlanan bu çalışmalarda düzenli acı biber tüketiminin tüm nedenlere ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerde ve kanser ölümlerinde genel bir risk azaltmayla ilişkili olduğunu bulduğumuzda çok şaşırdık" açıklaması yaptı.

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