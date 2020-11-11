Acı biber tatlı hayat

Amerikan Kalp Derneği acı biberin faydalarını araştırdı. Sonuç büyük ilgi topladı. Acı biberin içerisindeki kapsaisinin antienflamatuar, antioksidan, anti-kanser ve kan şekerini düzenleyici bir etkiye sahip olduğu anlaşıldı. Kalp hastalıkları ve kanserden ölüm riskini önemli ölçüde azaltan acı biberin ömrü uzattığı vurgulandı. Damar ve Göğüs Enstitüsü'nde görevli Kardiyolog Dr. Bo Xu, "Daha önce yayımlanan bu çalışmalarda düzenli acı biber tüketiminin tüm nedenlere ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerde ve kanser ölümlerinde genel bir risk azaltmayla ilişkili olduğunu bulduğumuzda çok şaşırdık" açıklaması yaptı.