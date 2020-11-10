Panik aşkı öldürür

Araştırmalarım gösteriyor ki, flört veya evliliklerde aşkın en büyük düşmanı 'panik'. Hayatın hiçbir anında panik yapmasak keşke. Elbette hayatın getirdiği zorluklar, endişeler bizi birçok sıradan olayda paniğe itiyor. Hayatın her anı kolay olmadığı gibi zor da olmaz. Kimileri yaşamın hep güçlüklerinden söz eder. Aslında bu bilinçaltımızı da zor durumda bırakır. Siz hayata pozitif bakmaya başlarsanız, birçok sorun ortadan kalkar.

Elbette Pollyanna olmayın. Ancak her olayı olumsuz değerlendirenlerin ilişkilerinde büyük sorun yaşadığı da bilimsel olarak kanıtlandı. Hayatta iyiler-kötüler, güzellikler-çirkinlikler, mutsuzluklar ve mutluluklar vardır. Biz mutlu ve umutlu olduğumuz zamanı çoğaltmalıyız. O nedenle birinci öncelik, ilişkilerimizdeki sorunları azaltmak olmalı. Ölümün dışında her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yeter ki bunu içten isteyelim.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET