Avustralyalı dünyaca ünlü beslenme uzmanı Sussie Burrell, yaşlılıkla savaşan magnezyumun önemini TAKVİM'e anlattı: MUCİZE MİNERAL:

İnsan vücudunda hayati önem taşıyan 11 mineralden biridir. Vücutta bulunan 300'den fazla enzimin çalışması için kilit bir role sahiptir. Enzimler ise hücrelerin yenilenmesinde yani yaşlılıkla savaşta son derece önemlidir.

AZLIĞI NELERE YOL AÇAR:

Magnezyum eksikliği, kas ve kemiklere zarar verir. Ayrıca saç dökülmesine, cilt kuruluğuna, uykusuzluğa, baş ağrısına, tansiyon sorununa, mide buluntısına ve depresyona yol açar. Bu nedenle vücuttaki magnezyum oranı çok önemlidir.

KURUYEMİŞ: Besleyici olan gıdalar arasında yer alan kuruyemişler, magnezyum bakımından oldukça zengindirler.

BAKLAGİLLER: Bezelye, fasulye, soya fasulyesi, mercimek baklagiller ailesinde yer alırlar. Magnezyum oranları oldukça yüksektir.

BALIK: Somon, ton balığı ve uskumru gibi yağlı balıklar, magnezyum açısından zengindirler. Mutlaka tüketilmesi gereken besinler zincirine bunları da eklemelisiniz.

TAM TAHILLILAR: Buğday, arpa ve yulaf gibi besinlerin içeriğinde yüksek değerlerde magnezyum bulunur. Magnezyum içeren gıdalar alanında yer alan tam tahılları ölçülü bir şekilde tüketebilirsiniz...

SÜPER İKİ GIDA

HURMA: Magnezyum açısından çok zengindir. Yemeklerden önce yenilen bir hurma, magnezyum değerlerinizi düzenleyecektir.

İNCİR: Sağlık deposu incir, aynı zamanda magnezyum yuvasıdır. Magnezyum bulunan meyveler listesinde çok değerli bir yere sahip olan inciri, mümkün olduğu sürece tüketebilirsiniz. Tazesini bulamıyorsanız, kuru incir de alabilirsiniz...

YARIN: SÜPER 6 BESİN

BESLENME UZMANI SUSSIE BURRELL - AKLIMI SEVEYİM-8

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL