Ahududu mucizesi

YAĞ YAKAR: Bu meyve diyet lifi ve manganez açısından zengindir. Lif, sindirim sürecini yavaşlatır. Uzun süre doygunluk hissi sağlar. İçendeki manganez metabolizma hızını yükseltir. Yağ yakımını sağlar. Eğer zayıflarken lezzetli ve etkili bir alternatif arayışındaysanız ahududu en iyi alternatiflerden biri olabilir.
KANSERI ÖNLER: Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre kolon kanseri dahil diğer kanser türlerinde kanserli hücre bölünmesini ve tümör gelişimini önler.
DOĞURGANLIĞI ARTIRIR: C vitamini ve magnezyum içeriğiyle hem kadın hem de erkeklerde doğurganlığı artırabilir. Bir teoriye göre içerdiği antioksidanlar sperm sağlığını korur, hamile kalmayı kolaylaştırır ve düşük riskini azaltır.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR: Ahududu tüketmek beyin hasarını ve yaşlanmaya bağlı hafıza kaybını önleyebilir. Genel stresi azaltarak yaşlanma kaynaklı diğer durumlara da olumlu etkilerde bulunur...
KANSERI ÖNLER: Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre kolon kanseri dahil diğer kanser türlerinde kanserli hücre bölünmesini ve tümör gelişimini önler.
DOĞURGANLIĞI ARTIRIR: C vitamini ve magnezyum içeriğiyle hem kadın hem de erkeklerde doğurganlığı artırabilir. Bir teoriye göre içerdiği antioksidanlar sperm sağlığını korur, hamile kalmayı kolaylaştırır ve düşük riskini azaltır.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR: Ahududu tüketmek beyin hasarını ve yaşlanmaya bağlı hafıza kaybını önleyebilir. Genel stresi azaltarak yaşlanma kaynaklı diğer durumlara da olumlu etkilerde bulunur...