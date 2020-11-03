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    • Sağlık
    • 03.11.2020 Gazete
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    savar besinler...

    Covid-19’un etkisini gösterdiği günlerde, beslenme tarzımızı değiştirmeliyiz. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlandı.

    Pandemi savar!

    İşte sağlıklı beslenme, pandemisi bağlamında değerlendirildiğinde sağlıklı bireylere yönelik beslenme önerileri:

    MEYVELER: Elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz örnek verilebilir. Özellikle narenciye grubu ler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır.
    KURU BAKLAGİLLER: Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir başka protein kaynağı alternatifi ise kuru baklagillerdir. Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya, vb. gıdalar her gün tüketilebilirler.
    BALIK: Haftada iki gün masanızdan eksik etmeyin. Hamsi, somon, istavrit ve palamut güçlü omega 3 sayesinde kalp ve damarlarınız için tüketilmeli.
    KIRMIZI ET: Protein açısından zengin olan de haftada bir gün tüketilmeli.
    SÜT ÜRÜNLERİ: Yumurta, peynir, kefir, yoğurt ve gerçek tereyağ da masanızda olmalı.
    SEBZELER: Karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates masanızda olmalı. Haftanın 7 günü mutlaka bu gruptan leri tüketin.

    BUNLARDAN UZAK DURUN
    Bu dönemde tüketilmesi sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir.

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