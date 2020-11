İşte sağlıklı beslenme, koronavirüs pandemisi bağlamında değerlendirildiğinde sağlıklı bireylere yönelik beslenme önerileri:

MEYVELER: Elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz örnek verilebilir. Özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır.

KURU BAKLAGİLLER: Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir başka protein kaynağı alternatifi ise kuru baklagillerdir. Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya, vb. gıdalar her gün tüketilebilirler.

BALIK: Haftada iki gün masanızdan eksik etmeyin. Hamsi, somon, istavrit ve palamut güçlü omega 3 sayesinde kalp ve damarlarınız için tüketilmeli.

KIRMIZI ET: Protein açısından zengin olan kırmızı et de haftada bir gün tüketilmeli.

SÜT ÜRÜNLERİ: Yumurta, peynir, kefir, yoğurt ve gerçek tereyağ da masanızda olmalı.

SEBZELER: Karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates masanızda olmalı. Haftanın 7 günü mutlaka bu gruptan sebzeleri tüketin.

BUNLARDAN UZAK DURUN

Bu dönemde tüketilmesi sınırlandırılması gereken yiyecek ve içecekler; kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir.