İlişkide değişim | İlişki terapisti

Terapide bir annenin yaşadıkları üzerine yoğunlaştım. 5 yaşındaki çocuk annesi, "Eşimle ilişkimiz yüzde 60 civarındaydı. Bana karışmıyordu. Mutlu olduğumuzu sanıyorduk. Aslında değildik. 95 kilodan 55 kiloya indim. Çok daha güzelleştim. Bunu yaparken çocuğumla da ilişkim daha da güzelleşti. Çevremde de artık sözü dinlenir biri olmaya başladım. Ancak bu ilişkimi etkiledi. Eşim artık bana sert davranmaya başladı. Eleştirmeye başladı hatta kısıtlamak için adımlar attı" dedi. Benim için de ilginç bir olaydı. Çünkü eşi, kilolu halini kabul ettiği karısının güzelleşmesine şaşırmıştı. Kabullenemiyordu.



Çünkü eskiden avucunun içinde olan kadınla mutlu olmak için fedakarlık yapmak zorundaydı. Bir erkek için fedakarlık başlarda çekici olsa da sonrasında zor gelir. Her ilişkide benzer durumlar yaşanır. Tam 2 yıl boyunca terapilerde eşinin tepkilerine çare aradık. Her seferinde bulduk. Sonuç mu? Koca da artık eşinin güzel biri olduğunu kabul etti ve onun da bir hayatı olduğunu anladı. Şimdi ikinci çocuğuna hamile. Eskisinden çok daha mutlular. Çözümü nasıl buldular? Konuşarak... Her sorunda iletişimin gücünü kullanarak. Her terapide öne çıkardığım gerçek şu ki, iletişimin bitiği anda ilişki de biter. İletişimi her daim güçlü tutmak zorundayız. Hem de her konuda...

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET