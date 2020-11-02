Akciğer için süper besinler

Coronavirüs en çok akciğerleri tehdit ediyor. Bu nedenle sağlıklı beslenmek gerekiyor. En önemli gıdalar ise zencefil, tere, kekik ve üzüm çekirdeği.

TERE: Tam bir akciğer dostudur. Akciğerdeki tahribatı onaran bu bitki, aynı zamanda sigaranın etkilerinden vücudun temizlenmesine de yardım eder.

ÖKSÜRÜK OTU: Balgam sökücüdür, C vitamini deposudur. Kızılderililer tarafından binlerce yıl ciğerleri güçlendirmek için kullanılmıştır. Astım, bronşit, öksürük gibi pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.

ZENCEFİL: Akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır.

OKALİPTÜS: Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, içinde uçucu yağlar barındırır. Bu yağlar akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.

KEKİK: Göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler

KEÇİ BOYNUZU: Akciğeri temizleyen ve kansere karşı koruyucu etkisi ile ön plana çıkan keçiboynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir.

LAHANA: Antioksidan özelliğinin yanı sıra kanser hücrelerinin akciğerde yayılmasına engel olmaktadır.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ:Vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Özellikle siyah üzümün çekirdeği sağlık kaynağıdır.

KURUYEMİŞ: İnsan sağlığına oldukça faydalı olan kuruyemişler, akciğer fonksiyonlarının sorunsuz çalışmasına yardımcı olmaktadır.