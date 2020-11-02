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    • Sağlık
    • 02.11.2020 Gazete
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    Akciğer için süper besinler

    Coronavirüs en çok akciğerleri tehdit ediyor. Bu nedenle sağlıklı beslenmek gerekiyor. En önemli gıdalar ise zencefil, tere, kekik ve üzüm çekirdeği.

    Akciğer için süper besinler

    Coronavirüs en çok akciğerleri tehdit ediyor. Bu nedenle sağlıklı beslenmek gerekiyor. En önemli gıdalar ise zencefil, tere, kekik ve üzüm çekirdeği.

    TERE: Tam bir akciğer dostudur. Akciğerdeki tahribatı onaran bu bitki, aynı zamanda sigaranın etkilerinden vücudun temizlenmesine de yardım eder.
    ÖKSÜRÜK OTU: Balgam sökücüdür, C vitamini deposudur. Kızılderililer tarafından binlerce yıl ciğerleri güçlendirmek için kullanılmıştır. Astım, bronşit, öksürük gibi pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.
    ZENCEFİL: Akciğer için tehlike yaratabilecek toksin ve parçacıkları temizlemeye yardımcıdır.
    OKALİPTÜS: Doğal antibiyotiklerden biri olan okaliptüs, içinde uçucu yağlar barındırır. Bu yağlar akciğer hastalıklarına karşı oldukça etkilidir.
    KEKİK: Göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler
    KEÇİ BOYNUZU: Akciğeri temizleyen ve e karşı koruyucu etkisi ile ön plana çıkan keçiboynuzu, su ile kaynatılarak tüketilebilir.
    LAHANA: Antioksidan özelliğinin yanı sıra kanser hücrelerinin akciğerde yayılmasına engel olmaktadır.
    ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ:Vücudun oluşturduğu serbest radikallerle savaşarak akciğerleri korur. Özellikle siyah üzümün çekirdeği sağlık kaynağıdır.
    KURUYEMİŞ: İnsan sağlığına oldukça faydalı olan kuruyemişler, akciğer fonksiyonlarının sorunsuz çalışmasına yardımcı olmaktadır.

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