Romatizmaya doğal ilaç! Romatizma nedir? Romatizmaya ne iyi gelir?

Romatizma nedir? Romatizmaya ne iyi gelir? Romatizma, dünyada milyonlarca insanı etkileyen, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara yol açan bir hastalıktır.
Tedavi edilmeyen romatizma, eklemlerin hareket kabiliyetini kısıtlar. Tedavi yöntemleri hastalığı ortadan kaldırmaz, ancak etkisini azaltır. Romatizmaya iyi gelen yiyecekler ise ağrıları hafifletir.
BALIK: Özellikle somon ve ton gibi soğuk su balıkları bol miktarda omega yağ asidi içerir. Haftada 3 öğün balık ile romatizma ağrılarını azaltabilirsiniz.
YUMURTA: Sağlıklı doku ve eklemler için gereken sülfür, yumurtada bolca bulunur. Aynı zamanda B vitamini açısından zengin olan yumurta, eklem dokusunu geliştirir.
NAR: Düzenli olarak nar suyu ya da nar tüketmek, romatizmal ağrıların ve şişliklerin dinmesine yardımcı olur.
DOMATES: Lif açısından zengin olan bu besin, kanı temizler. Romatizmaya iyi gelir.
KEKİK: Vücuttaki diğer yağların parçalanmalarını sağlar. Kekik yağı banyoda sürüldüğü zaman romatizma ağrılarını azaltır.
ZENCEFİL: Uyarıcı etkileri kan damarlarını genişletip kan dolaşımını arttırır. Ağrıları yok eder.
ELMA: Günde bir elma yemek doktoru evinizden uzak tutar.
LAVANTA: İdrar söktürücüdür. Romatizmaya karşı çay halinde kullanılır.
TURP: Böbreklerdeki mikropları öldürür. Romatizma riskini düşürür.