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    • Sağlık
    • 30.10.2020 Gazete
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    Doğru beslen hapı yutma

    Hastalıklar sonucu kullanılan lar yanlış kombinleriyle yaşamı tehdit edebiliyor. , hangi ilaçla hangi gıdaların tüketilmemesi gerektiğini anlatıyor.

    Doğru beslen hapı yutma

    İlaç kullanımı sırasında tüketilen lerin ların etkisini azaltıcı veya arttırıcı etkileri olabiliyor. , şunlara dikkat çekiyor.

    GREYFURT SUYU
    Fazla miktarda tüketimi (günde 1 litre ve üzeri) özellikle statin grubu kolesterol ilaçlarının bazılarının bağırsakta parçalanmasını geciktirerek kan seviyelerini arttırıyor. Bu da kas ağrıları, kas krampları ve kas erimesi gibi yan etkilerin artışına neden olabiliyor.

    KAFEİN
    , çay, kolalı içecekler, enerji içecekleri bazı soğuk algınlığı ilaçlarıyla beraber alınırsa sinirlilik, uykusuzluk, çarpıntı, kalp ritm bozukluğu, tansiyon yüksekliği, kabızlık, idrar artışı yapabiliyor.

    SÜT ÜRÜNLERİ
    erimesi, romatizma ilaçları, kalsiyum içeren bu tip gıdalar ve ilaçlardan 6 saat sonra alınmalıdır.

    YEŞİL YAPRAKLI
    Kan sulandırıcı warfarin (coumadin) adlı ilacın etkinliği bu gıdalardaki K vitamininin bloke edilmesiyle sağlandığı için bu gıdaların günlük tüketimi hep eşit miktarda tutulmalıdır.

    BOL LİFLİ BESİNLER
    Yulaf, kepekli ekmek gibi bol lifli besinler, bazı şeker ilaçları, guatr ilacı, penisilin, kalp ilacı gibi ilaçların emilimini bozabilir.

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