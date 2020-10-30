Doğru beslen hapı yutma

İlaç kullanımı sırasında tüketilen besinlerin ilaçların etkisini azaltıcı veya arttırıcı etkileri olabiliyor. Uzmanlar, şunlara dikkat çekiyor.

GREYFURT SUYU

Fazla miktarda tüketimi (günde 1 litre ve üzeri) özellikle statin grubu kolesterol ilaçlarının bazılarının bağırsakta parçalanmasını geciktirerek kan seviyelerini arttırıyor. Bu da kas ağrıları, kas krampları ve kas erimesi gibi yan etkilerin artışına neden olabiliyor.

KAFEİN

Kahve, çay, kolalı içecekler, enerji içecekleri bazı soğuk algınlığı ilaçlarıyla beraber alınırsa sinirlilik, uykusuzluk, çarpıntı, kalp ritm bozukluğu, tansiyon yüksekliği, kabızlık, idrar artışı yapabiliyor.

SÜT ÜRÜNLERİ

Kemik erimesi, romatizma ilaçları, kalsiyum içeren bu tip gıdalar ve ilaçlardan 6 saat sonra alınmalıdır.

YEŞİL YAPRAKLI

Kan sulandırıcı warfarin (coumadin) adlı ilacın etkinliği bu gıdalardaki K vitamininin bloke edilmesiyle sağlandığı için bu gıdaların günlük tüketimi hep eşit miktarda tutulmalıdır.

BOL LİFLİ BESİNLER

Yulaf, kepekli ekmek gibi bol lifli besinler, bazı şeker ilaçları, guatr ilacı, penisilin, kalp ilacı gibi ilaçların emilimini bozabilir.