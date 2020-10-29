Mışıl mışıl hafıza | Hafıza kaybı nasıl önlenir?

Sağlıklı bir beyne sahip olmanın yolu, yaşam tarzından geçiyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte görülen Alzheimer ve bunama, çağın hastalığı olarak adlandırılıyor.
Peki, anılarımızı silen bu hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? TAKVİM, okuyucuları için harika bir yazı dizisiyle geliyor. ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, güçlü beynin şifrelerini açıklıyor. Uykunun, beyin sağlığındaki önemine dikkat çeken Dr. Michelle Schoffro Cook, "Günde 8 saat uyumak şart" diyor.
EN AZ 8 SAAT
Vücudun dinlenmesini sağlayan uyku, beyin hücrelerinin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar daha sağlıklı bir beyin için iyi bir uyku çekmek gerektiğini gösteriyor.
Notre Dame Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre en az 8 saat uyumak, beynin daha yaratıcı düşünmesine yardımcı oluyor. Bilim insanları daha fazla uyuyan kişilerin anıları organize edebildiğini ve onları yeni arayışlar ve yaratıcı fikirler üreten bir şekilde yeniden düzenleyebildiğini belirtiyor.
Rahat ve kaliteli bir uyku çekebilmek için uzmanlar yatmadan en az 3 saat önce yemek yenmemesini öneriyor.
HAZIMSIZLIK UNUTTURUR
Çünkü yemek sonrası oluşan hazımsızlık, şişkinlik ve mide ekşimesi uykuya dalmayı zorlaştırıyor. Bu da uyku kalitesini dolayısıyla da beyin sağlığını olumsuz etkiliyor.
Yine ılık bir banyo yapmak vücudu rahatlatıyor ve uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Sağlıklı bir uyku düzeni için her akşam aynı saatte yatağa girmek gerektiğini belirten uzmanlar, lavanta yağı gibi sakinleştirici kokuların da uykuya geçişi kolaylaştırdığını belirtiyor.
Günde en fazla 8 saat uyumak, beyin hücrelerini besliyor. Hafıza kayıplarını engelliyor. Düzenli uyku, metabolizmayı da hızlandırıyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
ŞİFANIN KIRMIZI HALİ
İçerdiği likopen sayesinde pek çok hastalıktan koruyan domates, beyin sağlığını da destekliyor. Kentucky Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre domates, kalp hastalığı ve felce karşı koruyor.
Kalp krizi riskini yüzde 29 oranında azaltıyor. Kolesterolü düşüren domates, beyin hasarlarını gideriyor.
Piştiğinde faydasını ikiye katlayan domates, gözleri güçlendiriyor, prostat kanserinden koruyor.