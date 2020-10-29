Mışıl mışıl hafıza | Hafıza kaybı nasıl önlenir?

Notre Dame Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre en az 8 saat uyumak, beynin daha yaratıcı düşünmesine yardımcı oluyor. Bilim insanları daha fazla uyuyan kişilerin anıları organize edebildiğini ve onları yeni arayışlar ve yaratıcı fikirler üreten bir şekilde yeniden düzenleyebildiğini belirtiyor.