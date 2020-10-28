Havaların serinlemesiyle birlikte grip kapımızı çalıyor. Etkisini artıran Covid-19 virüsü ise gözümüzün yaşına bakmıyor. Bu hastalıklardan korunmanın yolu, güçlü bir vücuttan geçiyor. Peki gripten korunmak için neler yapılmalı? İşte gripten korunmak için gerekenler.
Sonbahar, hastalıkla geliyor. Her yıl yataklara düşüren nezle, grip, bronşit ve sinüzit gibi hastalıklara şimdi de COVİD-19 tuz biber oluyor... Korunmanın yolu ise güçlü bir bağışıklık sisteminden geçiyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya bağışıklığı destekleyen ve hastalıklara savaş açan besinleri sıralıyor:
PORTAKAL: İçerdiği C vitamini ile enfeksiyonlarla savaşır. Limon, mandalina, portakal ve greyfurt gibi C vitamini içeren besinleri her gün tüketmemiz gerekir.
KİVİ: Folat, potasyum, K vitamini ve C vitamini içerir. Vücudun virüslere karşı direncini artırır.
BROKOLİ: A, C ve E vitaminleri ile bolca antioksidan barındırır. Besin değerini kaybetmemesi için az pişirilmesi gerekir.
SARIMSAK: Bağışıklığı artırır. Araştırmalara göre 3 ay boyunca sarımsak takviyesi almak, soğuk algınlığına yakalanma riskini azaltır.
ISPANAK: Bağışıklık sistemini destekler. Hastalıklara karşı direnci artırır.
YOĞURT: Bağışıklığı destekler. Diyabet riskini azaltır.
AY ÇEKİRDEĞİ: Vücuda güç verir. Sağlıklı bir vücut için her gün 2 yemek kaşığı tüketmek gerekir.
TAVUK: Tavuk suyu çorbası bolca B6 vitamini içeriyor. Tavuk kemiklerinin kaynatılmasıyla yapılan et suyu bağırsakları koruyor.
YEŞİL ÇAY: Grip ve soğuk algınlığına karşı korur.
ZENCEFİL: İltihabı azaltır.
ZERDEÇAL: Kas ağrılarını azaltır.
BADEM: Güçlü bir antioksidandır. Yetişkinlerin her gün yarım fincan badem tüketmesi önerilir.