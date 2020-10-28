Sonbahar, hastalıkla geliyor. Her yıl yataklara düşüren nezle, grip, bronşit ve sinüzit gibi hastalıklara şimdi de COVİD-19 tuz biber oluyor... Korunmanın yolu ise güçlü bir bağışıklık sisteminden geçiyor. İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya bağışıklığı destekleyen ve hastalıklara savaş açan besinleri sıralıyor: