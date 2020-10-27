Hayatın tuz buz olmasın!

Fazla tuz tüketimi hipertansiyon, böbrek yetersizliği, şişmanlık, kalp yetersizliği, koroner kalp hastalığı, inme, mide kanseri, kemik erimesi, multiple skleroz aktivasyonu ve katarakt gibi hastalıklara yol açmaktadır. Birçok çalışmada mide ve böbrek kanseri ile aşırı tuz tüketimi arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır. Midede özellikle Helicobacter pylori'nin neden olduğu mide kanserlerinde tuz tüketiminin önemli rolü bulunmaktadır. Aşırı tuz tüketimi kemik erimesinin de önemli nedenleri arasında bulunmaktadır. Günlük tüketilen 2300 mg sodyum, idrarla yaklaşık 40 mg kalsiyum kaybına yol açarak negatif kalsiyum dengesine sebep olmaktadır. Yani kaybedilen kalsiyum miktarı alınan kalsiyumu geçmektedir. Diyetle alınan potasyum ise idrarla kalsiyum atılımını azaltır. Günde 10 gramdan fazla tuz tüketenler, az tüketenlere göre daha kiloludur. Tüketilen tuz miktarı ile obezite arasında paralel bir ilişki vardır. Dünya Sağlık Örgütü hipertansiyon, kalp yetersizliği, inme gibi hastalıklardan ölümleri azaltmak için çağrıda bulunmaktadır. 8-16 gram olan tuz tüketiminin 5-6 grama düşürülmesi ile en az 5 milyon kişinin hayatının kurtarılabileceği hesaplanmaktadır. Yüksek oranda tuz tüketimi çocuklarda ileride hipertansiyon gelişeceğinin göstergesidir. Bebeklik ve çocuk çağında tuz tüketiminin sınırlandırılması erişkin dönem hipertansiyon riskini azaltır.

EN FAZLA BU GIDALARDA VAR

Ekmek

Et ürünleri

Peynir

Hazır ürünler

Balık ürünleri

Cipsler ve atıştırmalıklar

Catering öğünleri

Restoran öğünleri

Çorbalar

Kahvaltılık gevrekler

Soslar ve baharatlar

Patates ürünleri...

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük tuz tüketim miktarı 6 gramdır.

Hasta ediyor

Fazla tuz, hipertansiyonun en önemli nedenlerinden biridir. Hipertansiyon ise damarlarda bulunan endotel hücrelerine zarar verir. Damar sağlığı bozulan hastalar, başta COVID-19 olmak üzere infeksiyon hastalıklarını ağır geçirir.

PROF.DR.OSMAN ERK'TEN KOVİD-19'U BİTİREN REÇETE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: ŞEKER DERT ÇEKER