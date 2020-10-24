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    • Sağlık
    • 24.10.2020 Gazete
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    Dikkat kısır yapar! Kadınlarda kısırlığa ne yol açar? Kısırlığın sebepleri nedir? Kısırlığın tedavisi var mıdır?

    Kadında kısırlık riskini arttıran etkenler arasında aşırı diyet de yer alıyor. , "Çok düşük kalorili beslenmek kısırlık için önemli bir risk faktörüdür. Özellikle erkeklerin düşük kalorili beslendiklerinde seks yapma yeteneklerinde azalma, sperm hareketliliğinde ise düşüklük olduğu yönünde çalışmalar var.

    Dikkat kısır yapar

    Kadında kısırlık riskini arttıran etkenler arasında aşırı diyet de yer alıyor. , "Çok düşük kalorili beslenmek kısırlık için önemli bir risk faktörüdür. Özellikle erkeklerin düşük kalorili beslendiklerinde seks yapma yeteneklerinde azalma, sperm hareketliliğinde ise düşüklük olduğu yönünde çalışmalar var. Erkeklerde testosteron kadınlarda östrojen hormonu düzeyinde düşüklük yaparak gebelik şansını azaltır" dedi. Araştırmalarda, kadınlar için C ve E vitamininin önemine dikkat çekildi. Alınan besinlerin içinde folik asit, çinko, selenyum, E vitamini olmasına özen gösterilmeli. Aynı zamanda B6 vitamini ve magnezyum da olmalı. Demir seviyeniz de sağlıklı sınırda seyretmeli.

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    Haberler Sağlık Dikkat kısır yapar! Kadınlarda kısırlığa ne yol açar? Kısırlığın sebepleri nedir? Kısırlığın tedavisi var mıdır?