Ambalajlı gıdalar bağışıklığı zayıflatıyor! İşte bağışıklığı güçlendiren besinler...

Vücudumuzda 40 trilyon hücre bulunuyor ve her bir hücre, adeta fabrika gibi çalışıyor. Bu işlemler için vitamin, mineral, iz element ve antioksidanlara ihtiyaç duyuyor. Bir mikro besin unsuru olan antioksidanlar ise metabolizmayı hızlandırarak bağışıklığı güçlendiriyor. Hastalıklara savaş açıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, vücudu tepeden tırnağa onaran ve koruyan antioksidanlar hakkında önemli bilgiler paylaşıyor...

MODERN ÇAĞIN HEDİYESİ!

Fiziksel ve zihinsel kapasiteyi artıran antioksidanlar, infeksiyonlarla savaşıyor. Kanser hücrelerine karşı direnç gösteriyor. Özellikle vücudu serbest radikallere karşı koruma sağlıyor. Hücre içinde ortaya çıkan ve dışarıdan yiyecek, içecek ve hava ile alınan, hücrelere zarar veren moleküllere, serbest radikaller deniyor. Ne yazık ki modern yaşam tarzı, serbest radikallerle yaşamayı zorunlu hale getiriyor. Günümüz insanı, içeriden ve dışardan gelen serbest radikal bombardımanı yaşıyor. Yediğimiz besinler, içtiğimiz su, soluduğumuz hava, kullandığımız temizlik malzemeleri, kozmetikler, parfümler, tarım ilaçları, kimyasal gübreler, ilaçlar, hormonlar, petrokimyasalda ürünler serbest radikal oluşumuna neden olan maddeler bulunuyor. Antioksidanlar, işte tam da bunlara karşı savaşıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor.

HASTA EDİYOR

Serbest radikaller, hücre içindeki çekirdeğe saldırıyor. DNA'ya zarar veriyor. Bunun bir sonucu olarak kansere zemin hazırlıyor. Radikaller, aynı zamanda kanda bulunan lipitleri, doymamış yağları ve glikozu etkileyerek kalp damar hastalıklarına ve nörolojik rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Bu hastalıklardan korunmak için; sarı, kırmızı, turuncu ve yeşil besinleri tüketmek gerekiyor.

MUCİZE BESİNLER

Elma, kayısı, dolmalık biber, kavun, havuç, kiraz

Ahududu, kırmızılahana, çilek, tatlı patates, mandalina

Elma, brokoli, kapari karnabahar, karalahana, dereotu

Böğürtlen, siyah kuş üzümü, siyah çay, yaban mersini, erik

Limon, soğan, şeftali, armut, nar

Domates, karpuz, kivi, pırasa ve marul.



YALNIZCA BİTKİSEL BESLENME

Sebze ve meyvelerin yeterli tüketimi, vücuda vitamin, mineral ve antioksidan alımı sağlıyor. Bitkisel besinlerin sağlığa yararlı olması bu kadar aktif bileşiğin bir arada bulunmasından kaynaklanıyor. Vitamin destekleri elbette vücuda iyi geliyor ancak asla sağlıklı bir beslenme düzeninin ve yaşam tarzının yerini tutmuyor. Kanser, kalp-damar hastalıkları ve diğer kronik hastalıkların önlenmesinde bitkisel besinler daha çok işe yarıyor.

PROF.DR.OSMAN ERK'TEN KOVİD-19'U BİTİREN REÇETE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: SÜPER BESİNLER