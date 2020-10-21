Menopoz sağ gösterip sol vuruyor

Kadınların korkulu rüyası menopoz, fiziksel ve duygusal değişimlere yol açıyor. İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan bu süreç, bazı kadınları daha erken yakalıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, menopozda risk faktörlerine değiniyor.

KİLO ALIMI BAŞLAR

Ülkemizde kadınlar diğer ülkelere göre daha erken olarak 45-47 yaşlarında menopoza giriyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre sol elini kullanan kadınlar, sağ elini kullananlara göre daha erken menopoza giriyor. Yine iyi beslenmeyen aşırı zayıf kişiler de bu durum ortaya çıkıyor. Menopoz döneminde beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Prof. Dr. Cengiz, "Balıklardan elde edilen Omega-3 yağ asitleri ve sağlıklı yağlar da menopoz semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Endüstriyel şekerler, işlenmiş karbonhidratlar, alkol, kafeinli ve yüksek sodyumlu veya baharatlı yiyecekleri de sınırlandırmak gerekir" diyor.