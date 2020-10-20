Burundan gelen tehlike

Kronik burun tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açarak yaşam kalitesini düşürüyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, bu durumun ise kalp büyümesine neden olabileceğini belirterek şöyle konuşuyor:

"Soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıklar geçici süreli burun tıkanıklığı oluşturabilir ama bu durum sorun oluşturmaz. Burun iç kısım eğriliği yani deviasyon ya da burun etlerinin büyümesi gibi nedenlerle oluşan kronik burun tıkanıklığı ise uzun dönemde oksijen yetersizliğine neden olarak zamanla dokularda hasara neden olur. Kaliteli uyuyamayan kişi de yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gelişir, bir müddet sonra kalp büyür."