Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 20.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    dan gelen tehlike

    Kronik tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açarak yaşam kalitesini düşürüyor. ve . Dr. , bu durumun ise kalp büyümesine neden olabileceğini belirterek şöyle konuşuyor...

    Burundan gelen tehlike

    Kronik tıkanıklığı ciddi sağlık sorunlarına yol açarak yaşam kalitesini düşürüyor. ve . Dr. , bu durumun ise kalp büyümesine neden olabileceğini belirterek şöyle konuşuyor:

    "Soğuk algınlığı veya gibi hastalıklar geçici süreli burun tıkanıklığı oluşturabilir ama bu durum sorun oluşturmaz. yani deviasyon ya da burun etlerinin büyümesi gibi nedenlerle oluşan kronik burun tıkanıklığı ise uzun dönemde oksijen yetersizliğine neden olarak zamanla dokularda hasara neden olur. Kaliteli uyuyamayan kişi de ve gelişir, bir müddet sonra kalp büyür."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Burundan gelen tehlike