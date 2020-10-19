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    • Sağlık
    • 19.10.2020 Gazete
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    söküyor

    lenmenin kesin bir tedavisi bulunmuyor. Doğal ürünler ve egzersiz ise bu rahatsızlığı büyük ölçüde azaltıyor...

    Yeşil çay kireç söküyor

    Eklemlerde bulunan kıkırdakların aşınması sonucu oluşan lenme, yaş ilerledikçe daha çok ortaya çıkıyor. Bacağı tamamen açmak, eğilmek ve merdiven çıkmak zorlaşabiliyor. Uzmanlar, kireçlenmeye karşı şunları öneriyor:

    Zencefil: İltihabı önleyen ve yı hafifleten zencefili kireçlenmeye bağlı ağrıların arttığı dönemlerde çay olarak günde 2-3 kez içebilirsiniz. Zencefil hareket kabiliyeti azalan eklemi rahatlatarak daha kolay ve ağrısız hareket ettirebilmenize yardımcı olacaktır.
    Zerdeçal: Ağrı ve şişliğin azaltılmasına yardımcı olarak önerilmekte. Bu konuda dizinde kireçlenme bulunan 100 hastanın katılımıyla yapılan çalışmada düzenli olarak zerdeçal özü takviyesi kullananların yürürken ve merdiven çıkarken yaşadıkları kireçlenmeye bağlı ağrıların azaldığı tespit edilmiş.
    Yeşil Çay: Düzenli olarak içerek kıkırdak dokusu kaybını yavaşlatabilirsiniz.
    Okaliptüs Yağı: Ağrıyan ekleme masaj yaptıktan sonra sıcak kompres uygulayarak yağın daha çabuk etki göstermesini sağlayabilirsiniz...

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    Haberler Sağlık Yeşil çay kireç söküyor