Önce kendini sev | İlişki terapisti

Bir başkasını sevmeden önce kendini sevmen gereken yorumu duyduğunuza eminim. En başta kendimizi sevmeyi nasıl öğreniriz? Anne babanız sevgi dolu, cesaretlendirici, şefkatli idiyse ve davranışlarınızı sizi onların yerine koymadan düzeltme yeteneğine sahipse, çok şanslı bir insansınız.

Bir arkadaşınız, aile üyeniz, iş arkadaşınız veya yabancı için yaptığınız bir şey olabilir. Belki de birisi karşılık verdiğinde gülümsemenizin takdir edildiğini hissettiniz. Belki de başkası için nazik ya da cömert bir şey yaptığınızı bildiğinizde kendinizden hissettiğiniz takdirdi. Bir şeyler ortaya çıktıkça listenize ekleyin ve dünyada nasıl bir fark yarattığınızı hatırlatmak istediğinizde tekrar okuyun.

Bir başkasını sevmeden önce kendinizi sevmeniz gerekir mi? Sanırım kendilerini sevmeyen ama başkalarına bolca sevgi ve özen bahşeden milyonlarca insan var. Bununla birlikte, kendinize nezaket, şefkat ve sevgiyi verirseniz, hayattan daha çok zevk alırsınız.

İLİŞKİ TERAPİSTİ/ MARY G. BARRET