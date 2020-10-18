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    • Sağlık
    • 18.10.2020 Gazete
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    Kırışıkla mücadele!

    Birçok kişi kırışıklıklara karşı mücadele vermeye çalışıyor. Gençlik ışıltısının azalması insanlarda mutsuzluğa da zemin hazırlıyor. Op. Dr. , önerilerde bulundu.

    Kırışıkla mücadele!

    Birçok kişi kırışıklıklara karşı mücadele vermeye çalışıyor. Gençlik ışıltısının azalması insanlarda mutsuzluğa da zemin hazırlıyor. Op. Dr. Yunus Doğan, önerilerde bulundu.

    Sigara İçmeyin
    , tüm organlara zarar verdiği gibi en büyük organımız olan cildimiz açısından da oldukça yıpratıcıdır.
    Hatalı diyetler
    Kilo alıp vermek cilt kalitesi açısından iyi değildir.
    Uyku düzenine dikkat
    düzensizliği cildinizin dingin değil yıpranmış görünmesine neden olur.
    Az su tüketimi
    Cilt nemliliği için her gün en az 2,5 litre su içmek önemlidir. Su tüketmek cildi nemlendirir.
    Stres Aşırı stresle artan kortizol hormonuna bağlı olarak ciltte kollagen ve hyaluronik asit'in azalması sonucu ciltte ince kırışıklıklar ve çizgiler meydana geliyor.

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    Haberler Sağlık Kırışıkla mücadele!