Kırışıkla mücadele!

Birçok kişi kırışıklıklara karşı mücadele vermeye çalışıyor. Gençlik ışıltısının azalması insanlarda mutsuzluğa da zemin hazırlıyor. Op. Dr. Yunus Doğan, önerilerde bulundu.

Sigara İçmeyin

Sigara, tüm organlara zarar verdiği gibi en büyük organımız olan cildimiz açısından da oldukça yıpratıcıdır.

Hatalı diyetler

Kilo alıp vermek cilt kalitesi açısından iyi değildir.

Uyku düzenine dikkat

Uyku düzensizliği cildinizin dingin değil yıpranmış görünmesine neden olur.

Az su tüketimi

Cilt nemliliği için her gün en az 2,5 litre su içmek önemlidir. Su tüketmek cildi nemlendirir.

Stres Aşırı stresle artan kortizol hormonuna bağlı olarak ciltte kollagen ve hyaluronik asit'in azalması sonucu ciltte ince kırışıklıklar ve çizgiler meydana geliyor.