Kadın hastalıklarında erken teşhis, yaşam kalitesi ve süresi açısından büyük önem taşıyor. Bazı hastalıklar ise belirtileri ile adeta geliyorum diyor. Düzensiz adet kanamaları, karında şişlik, ağrılı adet dönemi gibi belirtiler çeşitli jinekolojik kanserlerin sinyalini verebiliyor. Kadınların, yaşadıkları değişimleri takip etmesi ve olağandışı durumlarda mutlaka bir uzmana danışmaları gerekiyor. Kadınlarda göz ardı edilen tehlikeli hastalık belirtileri ise şunlar:

Ağrılı adet görme: Rahim ve yumurtalıklardaki kanser ile miyomların habercisidir.

Adet düzensizliği ve ara kanama: Miyom, polip, kanser ve hormonal değişikliklerin olduğunu gösterir.

Kasık ağrısı ve karın şişliği: İdrar yolu enfeksiyonundan kist ve kansere kadar her türlü hastalığın işaretidir.

Menopoz sonrası kanama: Endometrial biyopsi mutlaka yapılmalı ve diğer nedenler araştırılmalıdır.

Sık idrara çıkma: Bu duruma en sık neden idrar yolu enfeksiyonları, daha nadir olarak vajinal enfeksiyonlar ve idrar kesesine baskı yapan kitlelerdir.

Tüylenme: Bu rahatsızlığın nedeni, özellikle yumurtalık tümörleridir.