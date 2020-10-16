Uzun ömrün yolu bağırsaklardan geçiyor! İşte Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu

Sağlıklı bir hayat için yenilen besinlerin kalitesi kadar sindirim sisteminin bu besinleri nasıl işlediği de önem taşıyor. Besinlerin sindirimi kötü olursa sağlıklı beslenmenin bir anlamı kalmıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, sindirim sisteminin sağlığımızdaki önemine değiniyor. Sağlıklı bağırsağın, sağlıklı vücut anlamına geldiğini vurguluyor.

BAKTERİLERLE DOST OLUN

Bağışıklık sistemi, bağırsakta bulunan dost bakterilerle çalışıyor. Bağırsaklar yüzde 85 yararlı, yüzde 15 zararlı bakterilerden oluşuyor. Bu oranın değişmesi bağırsaklarımızın ve vücudumuzun güvenliğini ile sağlığını tehlikeye sokuyor. Sindirim ve diğer birçok sorunun altında, bağırsak mikrobiyotası ile ilgili sorunlar yatıyor. Yanlış besinler ve kötü gıdalar bağırsaklarda zararlı bakterilerin artmasına ve inflamasyona neden oluyor. Probiyotik ve prebiyotikler de kalın bağırsakta etkili oluyor. Canlı organizmalara probiyotik, bu canlı organizmaların gıdalarına ise prebiyotik deniyor.

HEPSİ DOĞAL...

Doğal peynir ve yoğurt gibi yaşayan probiyotikleri içeren, işlenmemiş, katkı ve kimyasal içermeyen doğal ürünler muhtemelen sağlığa yarar sağlıyor. Her insanın her gün yaklaşık olarak en az 6 gram prebiyotiğe ihtiyacı bulunuyor. Hindiba kökü, karahindiba yaprakları, yer elması, enginar, pırasa, sarımsak, soğan, kuşkonmaz, brokoli, muz, çerezler ve buğday kepeği doğal inülin içeren kaliteli prebiyotikler arasında yer alıyor.

NELER ZARARLI?

RAFİNE karbonhidrat ve şekerler.

İŞLENMİŞ gıdalar.

TATLANDIRICI ve GDO'lu besinler.

HIZLI ve fazla yemek yeme.

STRES.

NASIL BESLENMELİ?

Kaliteli yağlar tüketin.

Rafine şeker, trans ve işlenmiş yağlar, işlenmiş et ürünleri, hazır meyve suları, kalitesiz su ve alkol tüketmeyin.

Kaliteli fermente besinler olan zeytin, elma, muz, bitter çikolata, yeşil sebzeler, enginar, hindiba, kuruyemişler, çay, keten tohumu, kahveyle arayı düzeltin.

Akdeniz tarzı beslenmeye özen gösterin.

Aç olmadan sofraya oturmayın. Yüzde 80 doyduğunuzda kalkın.

PROF. DR. OSMAN ERK'TEN - COVID-19'U BİTİREN REÇETE

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: İNFLAMASYON NEDİR?