Hastalıkları sirkele

Elmadan bala, adaçayından ayvaya, ebegümecinden biberiyeye kadar pek çok çeşidi bulunan sirke, şifa dağıtıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sirkenin faydalarını şöyle sıralıyor:

ÜÇ ay boyunca her gün yemeklere katılan 1 yemek kaşığı sirke, kilo kontrolüne yardımcı olur.

BAL ve sirke karışımı, inatçı öksürüğü bitirir. Tıbbın babası sayılan Hipokrat'ın, akut enfeksiyonlarda ve yaraların iyileşmesinde sirkeyi kullandığı bilinirdi.

HER gün sirkeli su içmek yüksek tansiyona iyi gelir. Sindirim sıkıntılarını da bitirir.

TÜMÖRLERE karşı da etkilidir. Kanser riskini azaltır.