Buna göre Alzheimer hastalığında kullanılan ilaçlar, hastalığı tamamen tedavi etmiyor. Yalnızca hastalığın sürecini yavaşlatıyor. Doç. Dr. Örmeci, özellikle Akdeniz tipi beslenmenin önemine dikkat çekiyor. "Çocukluktan itibaren sağlıklı beslenmek ve egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirmek son derece önem taşıyor. Hatta çalışmalar göstermiş ki, Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra bile düzenli egzersiz ve iyi beslenme Alzheimer hastalığının gidişatını yavaşlatabiliyor ve ilaçların yapamadığı düzelmeyi sağlayabiliyor" ifadesini kullanıyor.

Alzheimer'in en büyük belirtileri ise şöyle: Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması. Bilinç bulanıklığı. Kaygı ve depresyon. Halüsinasyon ve sanrılar...