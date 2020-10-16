Alzheimer, dünyada 30 milyon kişiyi tehdit ediyor. Hareketsiz yaşam ve fast food tarzı beslenme, bu hastalığın artışında büyük rol oynuyor. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, kilo ve hareketsizlikle birlikte beyin kan akımının azaldığına ve bunun da Alzheimer hastalığı açısından risk oluşturduğuna değiniyor.
Buna göre Alzheimer hastalığında kullanılan ilaçlar, hastalığı tamamen tedavi etmiyor. Yalnızca hastalığın sürecini yavaşlatıyor. Doç. Dr. Örmeci, özellikle Akdeniz tipi beslenmenin önemine dikkat çekiyor. "Çocukluktan itibaren sağlıklı beslenmek ve egzersizi hayatımızın bir parçası haline getirmek son derece önem taşıyor. Hatta çalışmalar göstermiş ki, Alzheimer hastalığı tanısı aldıktan sonra bile düzenli egzersiz ve iyi beslenme Alzheimer hastalığının gidişatını yavaşlatabiliyor ve ilaçların yapamadığı düzelmeyi sağlayabiliyor" ifadesini kullanıyor.
Alzheimer'in en büyük belirtileri ise şöyle: Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması. Bilinç bulanıklığı. Kaygı ve depresyon. Halüsinasyon ve sanrılar...