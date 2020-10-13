Dayanılmaz ağrılara neden olan romatizma, hayatı kabusa çeviriyor. Toplumda bilinenin aksine 65 yaş ve üzeri vatandaşların yanı sıra gençleri de tehdit ediyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Mutlu bu hastalığın ağrı, bazen şişlik, şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığına neden olduğunu söylüyor. Romatizmanın kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mutlu, doğru tedavinin seçilmesinde doğru tanının önemine dikkat çekiyor.

ERKEN TEŞHİS...

"Erken dönemde bu hastalığın tanınması zor olabilir. Bazı izlem ve tetkikleri gerektirebilir. Her hasta için kişisel bir tedavi algoritması tanımlanmalıdır. Çünkü, hastalık yok hasta vardır. Sonuç olarak; en akıllı yolun önlenebilir artritlerde, sebebi tanımlanmış artritlerde asıl tedavinin koruyucu hekimlik olduğunu söyleyebiliriz" diyor.