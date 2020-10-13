Bel soğukluğu gözden belli

"Bel soğukluğu" adıyla bilinen Gonore, Neisserria gonorrhoeae isimli bir bakterinin neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Cinsel ilişki sırasında semen ve vajinal sıvılar yoluyla bulaşır. Gonokokkal enfeksiyonlar tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur.

Hem kadın, hem de erkeklerle görülmekte birlikte, erkeklerde görülme saklığı daha fazladır. Özellikle 15-24 yaş arası gençlerde görülür. Bel soğukluğu en sık cinsel organlar, idrar yolu, rektum veya boğazı etkiler. Kadınlarda, rahim ağzına da bulaşabilir. Anneleri enfekte olursa bebekler doğum sırasında enfekte olabilir. Bebeklerde gonore en sık gözü etkiler. Bel soğukluğundan korunmanın en etkili yolu korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmaktır. Bakteri vücuda girdikten sonra 4-6 gün arasında belirtiler ortaya çıkar. Ancak bel soğukluğu kimi zaman belirti vermez. Belirti verdiğinde ise çoğunlukla cinsel organlarda gözle görülen bulgular vardır. Bunlar; Erkeklerde idrar yaparken ağrı ve yanma, penisten beyaz, sarı ya da yeşil renkte akıntı, penis ucunda kızarıklık... Erkeklerin yüzde 10'unda hiçbir belirti görülmez. Kadınların ise çoğunda herhangi bir belirti görülmez ya da belirtiler vajina ya da idrar yolları enfeksiyonlarla karıştırılabilir. Belirtiler olmasa da enfeksiyonun ciddi sağlık sorunlarına yol açma riski vardır. Kadınlarda, vajinal akıntı, idrar yaparken ağrı ve yanma hissi, dış genital bölgede kaşıntı. Adet dönemi dışında vajinal kanama, özellikle cinsel ilişki sonrasında kanama... Vücudun diğer bölgelerinde bu enfeksiyonun yol açabileceği belirtiler şunlardır:

Rektum: Anal kaşıntı, rektumdan akıntı, tuvalet kâğıdında görülebilen kırmızı lekeler (kanama), dışkılama sırasında ağrı.

Gözler: Ağrı, ışığa hassasiyet ve gözlerin biri ya da ikisinden iltihaplı akıntı görülür.

Boğaz: Ağrı ve boyundaki lenf bezlerinde şişlik görülebilir.