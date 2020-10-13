Çiftler arasında giderek artan kısırlık, mutsuz ediyor. Bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olunmaması halinde ortaya çıkan bu tablo, evlilikleri bile bitirebiliyor. Araştırmalar, beslenme alışkanlıkları ve çevresel faktörlerin sperm kalitesi üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Bazı besinler içerdikleri vitamin ve anti-oksidanlar ile sperm kalitesini artırmada önemli rol oynuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç Dr. Emre Pabuçcu, sperm kalitesini artıran besinleri sıralıyor:

MUZ: İçeriğindeki bromelain enzimi sayesinde sperm kalitesini olumlu yönde etkiler. Sperm hareketliliğine katkıda bulunur.

CEVİZ: Omega - 3'ten zengin besinlerin arasında bulunur. Erkeklerde testislere kan akışını hızlandırır.

BİTTER ÇİKOLATA: Sperm üzerinde olumlu etkisi bulunur. Tam bir antioksidan deposudur.

AVOKADO VE KUŞKONMAZ: Enerji kaynağıdır. İçerdiği L-arginin ile erkeklerde üremeyi artırır.

KEÇİBOYNUZU: Erkek üreme sağlığı için gerekli minerallerden biridir. Sperm üretimini ve sperm sayısını artırır. Ayrıca sperm ile yumurtanın etkileşimini kolaylaştırır.

ISPANAK: İçeriğindeki folik asit ile spermlerin sağlıklı kalmasını sağlar. Erkeklerde folik asit düzeyinin düşük olması spermlerin yumurtaya ulaşmasını engeller. Bu nedenle ıspanağın düzenli tüketimi, sperm sağlığı olumlu yönde etkiler.

BALIK: Omega- 3 deposudur. Somon, uskumru ve hamside bolca bulunur. Haftada 2-3 kez tüketmek kalp hastalıklarından ve kanserden korur. Aynı zamanda sperm sağlığı ve kalitesini olumlu yönde etkiler.

SARIMSAK: Bolca selenyum içerir. Sağlıklı ve yeterli sperm üretilmesini sağlar. Kanı temizler. Testislere giden kan miktarını artırarak sperm üretimini destekler.