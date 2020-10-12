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    • Sağlık
    • 12.10.2020 Gazete
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    Yumuşak çikolata | Pratik bilgiler

    Hazırladığınız kekin üzerine eritilmiş çikolata dökeceğiniz zaman, çikolataya biraz tereyağı katın. hem lezzet verir hem de çikolatayı yumuşatır.

    Yumuşak çikolata

    Hazırladığınız kekin üzerine eritilmiş çikolata dökeceğiniz zaman, çikolataya biraz tereyağı katın. hem lezzet verir hem de çikolatayı yumuşatır.

    EKMEKLER TAZE
    Bayat    lamış ekmeklerin üzerine su serpin ve folyo kağıda sarıp 5-10 dakika fırınlayın. Böylece taptaze olacaktır.

    SÜTLÜ PATLICAN
    Patlıcanları pişirmeden önce tuzlayın ve bir süre bekletin. Daha sonra soğuk sütten geçirin ve kurulayın. Patlıcanlar daha lezzetli olacaktır.

    KAŞIKLAR KARARMASIN
    Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu önlemek istiyorsanız, tahta kaşıkları, duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız.

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