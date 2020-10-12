Sedef sizi korkutmasın | Cinsel sağlık

Sık görülen bir cilt hastalığı olan sedef, hamilelik planlayan anne adaylarını endişelendirip yanlış bilgilerin yayılmasına yol açabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Meriç Çağrı Ağır, sedef hastalığının gebe kalmaya engel teşkil etmediğini belirterek "Sedef hastalığının genital organları tutması beklenmediğinden dolayı kadınların hamile kalma yeteneğini de etkilemez. Ancak hamilelik ve emzirme döneminde verilecek olan ilaçların yanı sıra tedavi planları da değişecektir. Sedef hastalığının seyrindeki iyileşme her gebede aynı olmayabilir. Görülme olasılığı az da olsa bazı gebeliklerde sedef hastalığının şiddeti artabiliyor. Gebelikte artan progesteron ve östrojen düzeylerinin sedef hastalığı üzerine olumlu etkileri beklenirken sedefin en önemli tetikleyicisi olan stresle hastalığın şiddeti artabilir" dedi. Ağır, "Sedef için kullanılan ilaçların bebeğe olası etkileri nedeniyle doğum kusuru ihtimali oluşabilir" uyarısında da bulundu.