Beyninizi çalıştırın

Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı bağırsakları temizleyerek, sindirim ve boşaltım sistemini düzenleyen besinler hakkında bilgi veriyor. İşte sağlıklı bağırsak için tüketilmesi gereken besinler:

ÇİĞ SARIMSAK

Sarımsak, içerdiği pek çok vitamin ile bağırsaklarda bir savunma mekanizması oluşturur.

LAHANA TURŞUSU

Ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir. Aynı zamanda zengin bir lif kaynağı olan lahana; bağırsak hastalıklarına karşı da koruyucu özelliktedir.

PIRASA

Bağırsak sağlığı için vücuttaki yararlı bakterilerin arttırılmasını gerekir. Yararlı bakterilerin arttırılmasında lif içeren doğal besinler en önemli yardımcılardır.

KEMİK SUYU

Bağırsaklar normal fonksiyonlarını sürdürürken bakteri, toksin, virüs, ağır metal gibi birçok zararlı madde ile karşı karşıya kalabilir. Bunun için bağırsakların güçlendirilmesi gerekir. Sağlıklı bir bağırsak florasında kemik sularının önemli bir rolü vardır. Vitamin ve minarelerin dışında jelatin, doğal yağlar ve sağlıklı aminoasitler içeren kemik suyu bağırsakların onarılması ve güçlenmesi için oldukça faydalıdır.

ANTEP FISTIĞI

Antep fıstığı, lezzetinin yanı sıra bağırsaklar için tam bir sağlık deposudur. Bağırsak kaslarının güçlenmesi, düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir. Gün içerisinde ara öğün olarak 12-15 adet tüketilen Antep fıstığı, günlük lif miktarını sağlar ve yararlı yağ asitleriyle de bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ara öğünde tüketilen atıştırmalık besinlerin, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin artmasına neden olur.