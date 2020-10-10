Beyninizi çalıştırın

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    • Sağlık
    • 10.10.2020 Gazete
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    Bedenimizin ikinci beyni sayılan , sağlıklı ve mutlu bir vücut için etkili olan milyarlarca yararlı bakteriyi içeriyor. Uzmanlar, iyi bir bağırsak florası için önerilerde bulunuyor...

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    Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı ı temizleyerek, sindirim ve boşaltım sistemini düzenleyen besinler hakkında bilgi veriyor. İşte sağlıklı bağırsak için tüketilmesi gereken besinler:

    ÇİĞ SARIMSAK
    , içerdiği pek çok vitamin ile bağırsaklarda bir savunma mekanizması oluşturur.

    LAHANA TURŞUSU
    Ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir. Aynı zamanda zengin bir lif kaynağı olan lahana; bağırsak hastalıklarına karşı da koruyucu özelliktedir.

    PIRASA
    Bağırsak sağlığı için vücuttaki yararlı bakterilerin arttırılmasını gerekir. Yararlı bakterilerin arttırılmasında lif içeren doğal besinler en önemli yardımcılardır.

    KEMİK SUYU
    Bağırsaklar normal fonksiyonlarını sürdürürken bakteri, toksin, virüs, ağır metal gibi birçok zararlı madde ile karşı karşıya kalabilir. Bunun için bağırsakların güçlendirilmesi gerekir. Sağlıklı bir bağırsak florasında kemik sularının önemli bir rolü vardır. Vitamin ve minarelerin dışında jelatin, doğal yağlar ve sağlıklı aminoasitler içeren bağırsakların onarılması ve güçlenmesi için oldukça faydalıdır.

    ANTEP FISTIĞI
    Antep fıstığı, lezzetinin yanı sıra bağırsaklar için tam bir sağlık deposudur. Bağırsak kaslarının güçlenmesi, düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir. Gün içerisinde ara öğün olarak 12-15 adet tüketilen Antep fıstığı, günlük lif miktarını sağlar ve yararlı yağ asitleriyle de bağırsak hareketlerini hızlandırır. Ara öğünde tüketilen atıştırmalık besinlerin, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin artmasına neden olur.

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