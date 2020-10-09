Hipertansiyona karşı 5 kural

Birçok hastalığa neden olan yüksek tansiyon, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürerek ortalama yaşam süresinin de kısalmasına neden oluyor. Hayat tarzında yapılan birkaç küçük değişiklik ile hipertansiyonun neden olduğu sağlık sorunlarını en aza indirmek mümkün. Uzmanlar, "Hipertansiyon hastalarının yaşam değişiklikleri ve almaları gereken önlemler var. Bunlara uyulursa, sağlık kalkanı oluşturursunuz" dedi.

TUZU AZALTIN: Hipertansiyon hastalarının yaşam tarzında yapacakları ilk değişikliğin başında sodyum yani tuz alımını kısıtlamak gelir. Tuz alımındaki azalma kan basınçlarında önemli bir azalmaya yol açmaktadır.

DOĞRU BESLENME: Yüksek tansiyon hastalarının yaşam tarzında yapacakları bir başka değişiklik ise beslenme alışkanlıklarını değiştirmesidir. Yapılan araştırmalar, Akdeniz tipi diyet uygulayan hipertansiyon hastalarının uygulayanlara göre kardiyovasküler ölümde yüzde 29, inmede ise yüzde 39 daha az risk altında olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle hipertansiyon hastalarının Akdeniz tipi yani sebze, meyve, düşük-yağlı süt ürünleri, tahıl, balık ve doymamış yağ asitleri özellikle de zeytinyağı tüketimi artırması gerekmektedir.

KİLO VERİN: Obezite birçok hastalık gibi yüksek tansiyona da neden olmaktadır. Fazla kilolu olan kişilerin yaklaşık yüzde 40'ında yüksek tansiyon görülmektedir. Bu nedenle ideal kiloda olmak tansiyonu dengeleyen önemli bir faktördür.

KONTROLLÜ KULLANIM

İlaçlarınızı doktor kontrolünde kullanın: İlaç tedaviniz ise riskinize ve tansiyonun evresine göre doktorunuz tarafından belirlenecektir. Genel klavuz yaklaşımı; tüm evrelerde yaşam tarzı değişikliği ile birlikte ilaç kullanımıdır. Yüksek-normal aralıkta ise kardiyak riski çok yüksek olanlarda ilaç tedavisi önerilmektedir.

FİZİKSEL AKTİVİTE

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise hastaların düzenli olarak fiziksel aktivite yapmasıdır. Fiziksel aktivite kan basıncını düzenlemektedir. Bu nedenle sağlıklı kişilerinde tansiyon hastalarının da günde en az yarım saat orta-düzey dinamik aerobik egzersiz (yürüyüş, bisiklet, yüzme) yapması gerekmektedir.