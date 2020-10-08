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    • Sağlık
    • 08.10.2020 Gazete
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    Yemeklerin yanında yapmış olduğunuz sirkeli salata soslarının içine az miktarda süt ve şeker eklerseniz salatanın daha lezzetli olmasını sağlamış olursunuz.

    Sütlü salata

    Yemeklerin yanında yapmış olduğunuz sirkeli salata soslarının içine az miktarda süt ve şeker eklerseniz salatanın daha lezzetli olmasını sağlamış olursunuz.

    Defne yaprağı
    Mutfağınızda     bulunan tahıl ve bakliyatların nemlenip böceklenmemesi için defne yaprağından bir iki adet üzerine bırakmanız yeterli olacaktır.

    Sebzeye vanilya
    Vanilyayı sadece pastalarda değil, sebze yemeklerinde de kullanabilirsiniz. Az miktarda vanilyayı baharat olarak sebze yemeklerinde kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

    Kuru ete limon ve sirke
    ETINIZI     çok fazla haşladıysanız ilk iş eti çıkartıp dilimlere ayırarak işe başlamalısınız. Dilimlediğiniz ete soğan ve domates doğrayıp biraz da bitkisel yağ, limon suyu ve sirkeyi karıştırıp bir süre bekletin. Etin kuruluğundan eser kalmayacaktır.
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