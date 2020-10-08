Sütlü salata

Sebzeye vanilya

Vanilyayı sadece pastalarda değil, sebze yemeklerinde de kullanabilirsiniz. Az miktarda vanilyayı baharat olarak sebze yemeklerinde kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Kuru ete limon ve sirke

ETINIZI çok fazla haşladıysanız ilk iş eti çıkartıp dilimlere ayırarak işe başlamalısınız. Dilimlediğiniz ete soğan ve domates doğrayıp biraz da bitkisel yağ, limon suyu ve sirkeyi karıştırıp bir süre bekletin. Etin kuruluğundan eser kalmayacaktır.