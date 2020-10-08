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    • Sağlık
    • 08.10.2020 Gazete
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    İsteksizliği ciddiye alın

    şeker veya kalp hastalıklarının habercisi olabilir. Bu konuyu ihmal etmeyin...

    İsteksizliği ciddiye alın

    Dünyada da ülkemizde her beş kişiden biri yaşıyor. Bilinenin aksine kadınların, erkeklere göre cinsellikten daha fazla soğuduğu ortaya çıktı. Amerika'da yapılan bir araştırmada erkeklerin yüzde 15'i kadınların ise yüzde 32'si cinsel isteksizlik sorunu ile karşı karşıya kaldığı kanıtlandı. Bizim ülkemizde de benzer ve belki de kadınlar açısından durum daha 'deki araştırma sonuçlara yakın. Cinsellikten soğumanın bedensel nedenleri; başta şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon problemleri gibi yaşam boyu süren hastalıklar, kanserler, menopoz, kullanılan ilaçlar ve hormonsal sorunlar olduğuna dikkat çekildi. Bedensel sorunlarda cinsellik, ne yazık ki hekimlerle konuşulmamakta, bu ayıp sayılmakta, bu konuda neler yapılabileceği araştırılmamaktadır. Bu ABD için de geçerli bir durum. Uzmanlar, "Eğer cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, mutlaka doktora gidin. Ciddi testlerden geçmeniz çok ama çok önemlidir. Çünkü ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Bu durum ilerde daha büyük hasar bırakacak hastalığın artmasına neden olabilir." dedi.

    DİĞER NEDENLERİ
    Cinsel bilgi yetersizliği.
    Cinsel konularda istekli gözükürse, bunun başka anlamlara çekilmesi kaygısı.
    Aldatılma.
    İlişkide ağrı paniği.
    Kendi bedeniyle ilgili beğenilmeme kaygısı.
    Stres.
    Aşırı yorgunluk.

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