İlişki yaşlanır mı?

Terapide, evli bir kadın, "55. doğum günümden kısa bir süre sonra, ilişkimin yaşlandığını fark ettim. Evet 30 yaşında değildim. Eşim de öyle. İlişkide monotonluğun başladığını hissettim. Belki de 55 yaşın verdiği stresti" dedi. Öncelikli olarak ilişki de yaş alabilir. Ancak yenilemek sizin elinizde. Hayatınıza renk katmak tamamen elinizde. Bunu yapmak için öyle çok özel planlar yapmanıza da gerek yok. Giyim tarzınızda bir yenilik, çiftleri daha da mutlu yapıyor. Bu kanıtlanan bir araştırma. Evde küçük değişiklikler de ilişkinizin anti aging'i oluyor. Önerilerimi detaylı olarak terapide anlattım. Sadece 45 gün sonra tekrar terapiye geldiğinde, "Evet gerçekten de her şey değişti. Biraz cesaretlendim, saçlarımı farklı bir tarz yaptım. Evde küçük değişiklikler, özenle hazırlanmış mum ışığında akşam yemekleri heyecanı tekrar bize sundu" dedi.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET