Ev yoğurdu olmazsa olmaz

Karın ağrısı, karında spazm, ishal, kabızlık, sık tuvalet ihtiyacı, karında şişkinlik ve gaz hissi gibi şikayetleriniz varsa huzursuz bağırsak sendromu hastalığıyla karşı karşıya olabilirsiniz. Evde basit ve ucuz olarak üretebileceğimiz geleneksel gıdamız yoğurdun doğal bir probiyotik olduğunu unutmamak gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Deniz Güney Duman "Huzursuz bağırsak sendromu hastalarının günde 2 bardak ev yoğurdu tüketebilirler. Özellikle son 10 yılda ince bağırsakta yerleşen ve mikrobiyom ismi verilen zengin bakteri içeriğinin adeta bir beyin gibi sağlığımızı kontrol edici etkileri çok sayıda araştırmada gösterilmiştir. Bu bağlamda doğal probiyotik olan yoğurdu sofralarımızda baş tacı etmemiz uygun bir karar olacaktır" dedi.