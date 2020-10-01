Hayatınız kararmasın | Miyom nedir?

Miyomlar , rahim ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörler olarak adlandırılıyor. Miyomların boyutları 1-15 cm arasında değişebiliyor ve 35-40 yaşlarındaki kadınların ortalama yüzde 30-40'ında görülebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Yunus Çavuş, miyom hakkında bilgi verdi.

Miyomlar genellikle herhangi bir belirti vermez. Muayene sırasında tesadüfen tespit edilebilmektedir. Ancak çoğu zaman büyüme ile orantılı yani hastalığın ilerlediği durumlarda, aşırı miktarda adet kanamaları, sık idrara çıkma, karında büyüme ve şişlik, adet dönemlerinde kuyruk sokumunda ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle 35 yaş sonrası her yıl düzenli jinekolojik muayene yaptırılması çok önemlidir.

MİYOMLARIN NEDEN OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARI

Uzun süren ve fazla miktarda adet kanaması, ara kanamalar,

Gün içerisinde sık idrara çıkma, ayrıca kabızlık,

Aşırı ve uzun süren kanamalara bağlı anemi, kolay yorulma ve halsizlik,

Karında büyüme, şişkinlik, ele gelen kitleler,

Kısırlık,

Tekrarlayan düşükler.

Kansere yol açabilme ihtimali bulunuyor

Miyom rastlanan hastalarda kanser gelişme riski çok ender de olsa görülmektedir. Özellikle menopozdan sonra miyomlarda ani büyüme tespit edildiğinde bu durum kanser şüphesi doğurabilir. Ancak bu olasılık binde beş oranındadır.