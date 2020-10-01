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    • Sağlık
    • 01.10.2020 Gazete
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    Hayatınız kararmasın | Miyom nedir?

    Miyomlar , rahim ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörler olarak adlandırılıyor. Miyomların boyutları 1-15 cm arasında değişebiliyor ve 35-40 yaşlarındaki kadınların ortalama yüzde 30-40’ında görülebiliyor. ve ’nden Op. Dr. , miyom hakkında bilgi verdi.

    Hayatınız kararmasın

    Miyomlar , rahim ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörler olarak adlandırılıyor. Miyomların boyutları 1-15 cm arasında değişebiliyor ve 35-40 yaşlarındaki kadınların ortalama yüzde 30-40'ında görülebiliyor. ve 'nden Op. Dr. , miyom hakkında bilgi verdi.

    Miyomlar genellikle herhangi bir belirti vermez. Muayene sırasında tesadüfen tespit edilebilmektedir. Ancak çoğu zaman büyüme ile orantılı yani hastalığın ilerlediği durumlarda, aşırı miktarda adet kanamaları, sık idrara çıkma, karında büyüme ve şişlik, adet dönemlerinde kuyruk sokumunda ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu nedenle 35 yaş sonrası her yıl düzenli jinekolojik muayene yaptırılması çok önemlidir.

    MİYOMLARIN NEDEN OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARI
    Uzun süren ve fazla miktarda adet kanaması, ara kanamalar,
    Gün içerisinde sık idrara çıkma, ayrıca kabızlık,
    Aşırı ve uzun süren kanamalara bağlı anemi, kolay yorulma ve halsizlik,
    Karında büyüme, şişkinlik, ele gelen kitleler,
    Kısırlık,
    Tekrarlayan düşükler.
    e yol açabilme ihtimali bulunuyor
    Miyom rastlanan hastalarda kanser gelişme riski çok ender de olsa görülmektedir. Özellikle menopozdan sonra miyomlarda ani büyüme tespit edildiğinde bu durum kanser şüphesi doğurabilir. Ancak bu olasılık binde beş oranındadır.

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