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    • Sağlık
    • 30.09.2020 Gazete
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    Cinselliğe tarçın! nelerdir?

    Cinsel yönden sıkıntısı olanlara tarçın ilaç gibi geliyor! Hormonları çalıştırıp artıran tarçın, tatlılarla birlikte tüketileceği gibi, bir bardak suya bir kahve kaşığı atılıp çay gibi de içilebilir. İşte ...

    Cinselliğe tarçın

    Cinsel yönden sıkıntısı olanlara tarçın ilaç gibi geliyor! Hormonları çalıştırıp artıran tarçın, tatlılarla birlikte tüketileceği gibi, bir bardak suya bir kahve kaşığı atılıp çay gibi de içilebilir. İşte .

    KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR:
    Günde yarım çay kaşığı tarçın kolesterolü düşürür. Kandaki kötü kolestrol ve trigliserid seviyesini azaltır.

    TİP 2 DİYABETİ TEDAVİ EDER:
    Tarçın insilünün daha etkin olmasını sağlar ve bu sayede kilo kontrolü ile kalp krizi riskinin azaltılmasında yardımcı olur.

    DİŞ AĞRISINI GİDERİR:
    Tarçın diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderici olarak kullanılır.

    ADETİ KOLAYLAŞTIRIR:
    Adet kramplarında ve diğer adet sorunlarında rahatlama sağlar.

    ÖMRÜ UZATIR:
    Bal-tarçın karışımı bağışıklığı güçlendirir.

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    Haberler Sağlık Cinselliğe tarçın! Tarçının faydaları nelerdir?
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