Kuru meyve mutluluğu

Bağırsakların düzende olması için sabah aç karnına her gün büyük bir bardak su içmek ve düzenli yürüyüş yapmak şart. Ancak kuru meyveler de bu konuda çok ama çok önemli. Çünkü Kuru meyvelerden hazırlayacağınız marmelat bağırsakları rahatlatır. İşte o tarif: Bir gece önceden suda beklettiğiniz altı kuru kayısı, altı kuru hurma, bir su bardağı kuru çekirdekli iri üzüm, 10 kuru erik, altı kuru inciri mutfak robotunda çekin. Üzerine az süt, toz tarçın ve bir avuç kadar ceviz ekleyerek krema haline gelinceye robotta karıştırmaya devam edin. Ağzı kapalı kavanozda bir hafta saklayarak tüketin. Bu özel marmeladı sabah içeceğiniz ılık suyun yanında yemeniz bağırsak hareketlerinizin düzenlenmesine yardımcı olacaktır.