Coronavirüs riskine karşı vücudunuzu güçlü tutmalısınız. Şeker vücudumuz için büyük risk. İşte bilmeden tükettiğimiz ve başta bağışıklık sistemi olmak üzere organlarımıza zarar veren 7 besinle dostluğunuzu bitirin...

KONSERVE SEBZELER: Fasulye, domates, bezelye gibi konserve gıdaların etiketlerini okuduğunuzda içerdikleri eklenmiş şeker miktarına şaşıracağınıza eminiz. Bu gıdalara şeker eklentisi yapılmasının sebebi elbette lezzetlerini artırmak.

MISIR GEVREKLERİ: Birçok tahıl da gizli eklenmiş şekerle dolu. Eğer satın aldığınız gevrek tatlıysa ve görüntüsü parlaksa etiketini okuduğunuzda karşılaşacağınız şeker miktarı sizin için sürpriz olmamalı. O derece ki, sağlıklı zannedilen bazı kahvaltı gevrekleri bir dilim kekten bile daha fazla şeker içeriyor. Bu yüzden etiketini okumadan satın aldığınız mısır gevreklerinin kan şekerinizi hızla yükseltme ihtimalini göz ardı etmemelisiniz.

MEYVELİ YOĞURTLAR: Yine lezzetlerini artırmak amacıyla hazır meyveli yoğurtların da neredeyse tamamına şeker ekleniyor. Bu sebeple hazır meyveli yoğurtlar almak yerine dilerseniz sade yoğurdunuzu tercihinize göre toz tarçın ve meyveyle tatlandırarak yiyebilirsiniz.

SOSLAR VE ÇEŞNİLER: Yemeklerimizi, salatalarımızı ve çorbalarımızı tatlandıran sos ve çeşnilerin de birçoğu yüksek miktarda şeker içerebiliyor. Eğer bunların içinde yer alan şekeri kendinizden uzak tutmak istiyorsanız bu sos ve çeşnilerinizi de kendiniz yapma yoluna gidebilirsiniz.

BEYAZ EKMEK: Şaşırtıcı ama beyaz, tahıllı ve esmer ekmek gibi birçok ekmek türüne de şeker ekleniyor. Maalesef market raflarında gözünüze daha sağlıklı gibi görünen paketli ekmeklerin bazıları gizli şekerlerle dolu olabilir. Özellikle beyaz ekmekten uzak durun.