Demir vücutlar

Hemen hemen herkesin yaşamakta olduğu sorunların başında, kimi zaman sahip olduğumuz vücut kırgınlığı gelir. Ancak her vücut kırgınlığı Coronavirüs değildir. Elbette doktora gitmenizde fayda vardır. Ancak vücudunuzu güçlendirerek, bu sağlık sorunlarını yaşamamak elinizde. İşte size güçlü bir vücut için öneriler?

6 AŞIRI FİZİKSEL AKTİVİTE: İşte bu vücudunuzu yorgun düşürür. Bağışıklık sisteminiz de zayıflayınca, hastalanmanız kaçınılmaz olur.

UYKU EKSİKLİĞİ: Günde 7-8 saat uyumalısınız. Aksi takdirde sağlık riskiniz artar.

SAĞLIKSIZ BESLENME: Abur cubur olarak tabir edilen beslenme büyük riskler barındırıyor. Sonbahara girerken abur cuburu hayatınızdan çıkartın.

AŞIRI KİLO ALMAK: Kışın metabolizma hızının azalması nedeniyle harcanandan fazla enerji tüketimi kontrolsüz kilo alımına da zemin hazırlamaktadır. Vücudun tüm organları için alarm durumuna geçmelisiniz. Aşırı kilo her türlü hastalığa davetiye çıkartıyor.

NELER YAPMALISINIZ?

Bağışıklığınızı güçlendirmek için bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapabilirsiniz. Buna ek olarak, çok basit ev ilaçları da aynı zamanda enerji vermek ve gücünüzü geri kazanmanıza yardım edebilir. İşte hayatınızda olacak besinler: Ispanak, brokoli, balık, haşlama et, süt, yumurta, peynir, Portakal, mandalina, muz, kahve, ceviz, badem, maydanoz ve su. Bu gıdalarla tüm hayatınız boyunca dost olmalısınız.