Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak Aslan, sebze, C vitamini, A vitamini, limon, kuruyemiş-baklagiller ve bol sıvı tüketimi sayesinde gribe karşı sağlık kalkanı oluşturulabileceğini söyledi. İşte gribe karşı 5 altın kural:

Yeterli sebze.

C vitamini bakımında zengin meyveleri tüketmek.

Yiyecek ve içeceklerimize limon eklemek.

A vitamini yönünden zengin besinlerle beslenmek.

Kuruyemişler ve baklagiller.

Yumurta, süt, balık, ıspanak, portakal, havuç gibi besinler A vitamini bakımında zengindir. Özellikle haftada en az bir gün balık yemek omega açısından önemlidir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ispanak konusunda da bir detay paylaşmak istiyorum. Ispanak çok yoğun ısıya maruz kalmadan, yoğurtlanarak tüketilirse besin değeri kaybına uğramaz. Mevsiminde olan bu besinleri tüketmek, vücuttan zararlı maddeleri atarken bağışıklığı güçlendirir.

Sebzelerden; maydanoz, roka, yeşilbiber, tere ve ıspanak iyi birer C vitamini kaynaklarıdır. Örneğin maydanoz, yemeklerin yanında 5-10 dal doğranmadan limon eşliğinde tüketilirse günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılar.

Mevsimine göre beslenmek bu bağlamda önemli. Kış mevsimine ait sebzeleri tüketelim. Tabi bol sıvı tüketmeyi unutmuyoruz. Bu beş kurala uyarak kendimizi gribe ve soğuk algınlığına karşı koruyabiliriz.

GÜÇ PORTAKALDA

Portakal, mandalina, greyfurt, kivi iyi bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle kivi içerisindeki C vitamini portakaldan bile daha fazla. Her gün özellikle kahvaltılarınıza C vitamini kaynaklı besinler eklemelisiniz. Gün boyu sizi zinde hissettirecek ve sizi koruyacaktır. Bağışıklığınızı destekleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, portakal ve mandalinanın posasıyla birlikte tüketilmesidir.