Erken menopoz

45 yaşındayım erken menopoza girdim. Kemik erimesi olur mu?

Başlayabilir. Özellikle sigara, alkol kullanımı olanlarda, Romatoid artrit hastalığı, zayıflık, kemik kırığı geçmişi olanlar, hızlı kilo verenler, ailede kemik erimesi olanlar, kemik erimesi yapabilen ilaçları kullananlar, kemik erimesine neden olabilen hormon hastalığı olanlar da 50 yaşından önce kemik erimesi olabilir. Mutlaka bir kez kemik yoğunluğu ölçümü yaptırın.

Tedbirinizi alalım.

Başım ağrıyordu. geniz akıntımda vardı. Hastaneye gittim, "sinüzit var ameliyat" dediler. Ne önersiniz?

Öncelikle her sinüzit tanısı ameliyat gerektirmeyebilir. Ancak muayeneyi eden doktor bilir. Yeni ortaya çıkan sinüzitlerin büyük çoğunluğu ilaç tedavisine cevap verir. Bu nedenle bu tip sinüzitlerin altında yatan nedenleri tam ve doğru olarak saptamalıdır. Burun, sinüs drenaj kanalları ve genzi tıkayan-daraltan hastalıklarda, bu sebebi ortadan kaldırmaya yönelik ameliyat önerilebilir.

Sinüs cerrahisi teknikleriyle sinüs ameliyat edilmiyor. Sinüsün boşalmasını bozan sebep ameliyat ediliyor. Tekrarlayan burun poliplerinde, ameliyat sonrası yeniden polip oluşursa, sinüzit de oluşabilmektedir. Ameliyatın hayati tehlike yaratan bir riski olmasa da, nadir yan etkiler oluşabilir.

Güvendiğin KBB uzmanına muayene ol ve takibinde kal.

5 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz var. Eşim tüp bağlatalım dedi. Bir zararı var mı?

Kadında yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.

Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Zaten erkek açısından da değişen bir durum olmaz.

3 ay önce kalp krizi geçirdim.

Hastanede şekerim yüksekti. Sonra düşer dediler. Tekrar ölçtürdüm yine yüksek. Rapor alayım mı?

Ne raporu dur bakalım. Önce sen sana zarar verdin mi? Biliyor musun? Kalp krizi geçirenlerde bu tip ilaçlardan sakınırız. Sen ilacı almayı bırak. Şeker hastalığında ilk hedefimiz Kan Şekerinin Yükselmemesidir. Bunu da kişiye özel hazırlanan Perhiz Listesiyle başarabiliriz. Yani önce İç hastalıkları uzmanına, sonra diyet uzmanına gideceksin.

İdrarda mikroalbuminüri, göz dibi muayenesi yapılacak. Sonra ilaç tedavin düzenlenecek. Bu mangal değil ya, kendin pişir kendin ye diyemiyoruz.

32 yaşındayım. sık sık vajinit tanısıyla tedavi görüyorum.

Biraz panik yaşıyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz var mı?

Vajinit olma riskini azaltmak için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır:

Sebeplerin tespit edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle dikkatlice günlük hayatınızı gözden geçirin. Verdiğiniz bilgilere göre hastalığın takibi farklı yola girecek. Hastalığınızı sakın kanıksamayın. Zaten sürekli oluyor demeyin. Örneğin kötü bir kokuyu saklamaya, örtmeye çalışmayın. Bu doktorunuzu hemen görmenizi gerektiren enfeksiyonun bir belirtisi olabilir. Kadın hijyen spreyleri veya kokulu deodorant tamponlar kullanmayın.

Mümkünse Cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanın. Vajinal duş yapmayın, vajinanın içini yıkamayın. Vajinanın kendi kendine temizlenmesine izin vermek daha doğrudur. Başka bir çeşit enfeksiyon için antibiyotik reçete edildiyseniz mantar enfeksiyonlarını önleme konusunda doktorunuzla görüşün.

Ayrıca mutlaka şeker yükleme testi yaptırın. Mantarlara bağlı Vajinitler Şeker Hastalığının ilk belirtisi olabilir.