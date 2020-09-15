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    • Sağlık
    • 15.09.2020 Gazete
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    Politik aşk mutlu eder | İlişki terapisti

    Çok yönlü, karmaşık, politik olarak doğru ve genellikle “suçsuz” bir ilişki aranır. Bu, felsefi, politik veya akademik durumlarda işe yarayabilir, ancak yakın ilişkiler söz konusu olduğunda bir felaket olabilir. Coronavirüs kilitlenmesi sırasında, zaten yüksek düzeyde kaygı, hayal kırıklığı ve korku nedeniyle belirsiz iletişim daha da sorunlu hale geldi. Silvy Khoucasian'ın 15 Eylül tarihli yazısı.

    Politik aşk mutlu eder

    Çok yönlü, karmaşık, politik olarak doğru ve genellikle "suçsuz" bir ilişki aranır. Bu, felsefi, politik veya akademik durumlarda işe yarayabilir, ancak yakın ilişkiler söz konusu olduğunda bir felaket olabilir. Coronavirüs kilitlenmesi sırasında, zaten yüksek düzeyde kaygı, hayal kırıklığı ve korku nedeniyle belirsiz iletişim daha da sorunlu hale geldi. Politik aşk bazen gerekli. Evet kimse bu konuda "ben böyle yapmam" dememeli. Çünkü ilişkilerde kimi zaman politik davranmak zorundayız. Her anı her detayı açık şekilde söylemek ilişkiyi yorabilir. Kimseye yalan söylemek zorunda değilsiniz. Bazı durumlarda politik davranmak yalan söylemek anlamına da gelmiyor. Çünkü karşınızdakinin çok agresif olabileceği bir durumda politik olmaktan söz ediyorum. Öyle bir an gelir ki politik davrandığınız konuyla ilgili doğru yaklaşımı yakalayabilirsiniz. O nedenle politik aş mutluluk verir.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ / SILVY KHOUCASIAN

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