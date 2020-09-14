Minnettar olmalıyız | İlişki terapisti

Minnettarlık uzun zamandır mutluluğumuzu artırmanın bir yolu olarak gösterildi, doğru. Minnettar olma eylemi güvenimizi artırabilir ve ilişkilerimize yeni bir yön verebilir. İlişkilerde minnettarlık duygusu azalmaya başladığı anda sorunlar ortaya çıkıyor. Geçen yıl Duke Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, minnettarlığını gösteren çiftlerin daha mutlu olduğu kanıtlandı. Minnettarlığını göstermek kimi zaman acziyet duygusu gibi algılanıyor. Maalesef günümüzde bu durum çiftler arasındaki sorunların en önemli başlangıcı olarak gösteriliyor, doğru. Ne olursa olsun ilişkinizde minnet duygusunu asla göz ardı etmeyin. Çünkü bu kesinlikle bir acziyet duygusu değildir. Mutluluk için olmazsa olmaz bir adımdır. İlişkilerde övgü, özgür, minnet olmalı. Aksi takdirde birliktelik ilişki olmaz.