Ağaçlar sarıya dönerken, Coronavirüs etkisi artarken vücudunuzu hazırlayın. Dr. Fevzi Özgönül, "Sonbahara girerken sağlığınızı ihmal etmeyin. Yaz günlerinin hareketli günlerinde yorulan bünyenizi sonbahara hazırlayın. Sağlığınızı ve yaz enerjinizi kaybetmeyin. Sonbahara önerilerimizi uygulamadan geçmeyin" dedi. İşte öneriler:

Maça çıkmadan önce ısınma turları atan sporcu gibi bizim de öncelikle erken uyanmaya başlamamız gerekiyor.

Mevsim değişikliği olan bu günler, yavaş yavaş yazlık elbiselerin kaldırılıp kışlık veya mevsimlik giyeceklerin ortaya çıktığı günlerdir. Sakın bu konuda geç kalmayın.

Sıcak havaların azaldığı ve yağmurlu günlerin henüz başlamadığı bu günler- de akşamüzerleri ailecek yürüyüşler yapmak bizi yoğun kış aylarına hazırlayacaktır.

Sonbaharın bize sunduğu yiyeceklerden, bağışıklık sistemimiz güçlendiren turunçgiller, havuç, brokoli, kabak, Brüksel lahanası, yeşilbiber, karnabahar, mandalina, maydanoz, roka, tere gibi sebzeler, vitamin açısından zengin besinlerdir.

Protein çok önemli. Özellikle süt, yoğurt, peynir, yumurta, et, tavuk ve balık gibi gıdalar proteinin en iyi kaynağıdır. Avlanma yasağının kalktığınızda düşünürsek düşen balık fiyatları ile protein alımını deniz ürünlerine kaydırmamız da mümkündür.

Yemeklerde kullandığımız yağlar da enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde önem taşır. Ayçiçeği, mısırözü, bitkisel sıvı yağlar, omega- 6 yağ asitleri, deniz ürünleri, omega-3 yağ asitleri, zeytin ve fındık yağı ise omega-9 yağ asitleri açısından zengin besinlerdir. Bu yağ asitlerinin bağışıklık sistemi üzerinde iyileştirici ve güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

Sindirim sistemimizin de tembellikten kurtulabilmesi için tatlıyı önemli ölçüde azaltmak gerekiyor.

Sağlıklı olmanın en önemli şartlarından birisi de iyi bir uykudur. Bu yüzden eğer sabah erken kalkıyorsak erken uyuyup yeterince dinlenmemiz de gerekiyor. Herkesin yaklaşık 7-8 saatlik bir uykuya ihtiyacı vardır. O nedenle uykuya dikkat.

Su tüketimi de en azından sağlıklı beslenmek kadar önemlidir. Eğer yazın su yerine tükettiğimiz gazlı içecek alışkanlığımız varsa bundan bir ana önce kurtulmamız gerekiyor. Gazlı içecek alışkanlığından kurtulmak kışın aldığımız fazladan kiloların da önlenmesi için önemlidir. Tabii ki sadece gazlı içecekler değil. Çok fazla tükettiğimiz çay ve kahve gibi içecekler de sağlığımızı iyi yönde etkilemez.