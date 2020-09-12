Aşk toplantısı | İlişki terapisti

Her hafta eşimle ailemizde neyin iyi gittiği ve aynı zamanda neleri daha iyi yapabileceğimiz hakkında konuştuğumuz bir toplantı yapıyoruz. Hatalarımızı konuşuyoruz. Elbette her toplantıda eşime göre hata olanlar kimi zaman bana göre hata olmuyor. Bu da çok doğal. Çünkü ilişkilerde empati yapmak çok önemli. Empatiyi unuttuğumuz anda çelişki ve anlaşmazlıklar başlıyor. Ancak haftada bir toplantı 'aşk'ı da güçlendiriyor. Burada iki tarafın da yapması gereken tek detay, açık olmalı. Eğer açık olmayı başarabilirsek toplantıların ne kadar verimli olduğunu birkaç hafta içinde anlarız. Bu öneriyi paylaştığım çiftlerin neredeyse tamamı bana şükranlarını iletti. O nedenle aşk toplantılarına başlamaya ne dersiniz?