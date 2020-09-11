Tutku mu mantık mı!

Tutku, duygusal, fiziksel, ruhsal, entelektüel, enerjik alanımızı korumak için yarattığımız bir şeydir ve bu çok farklı şekilde dile getirilebilir. Aslında tutku da bir sınırdır. Yani bir sınır yaratılır, böylece o kişiyle daha samimi ve sevgi dolu olma konusunda kendinizi güvende hissedebilirsiniz. İşte burada tutkunun sınırları aştığını anlarız. Tutku mantığın önüne geçmeli. Tamamen tutku ile hareket ettiğiniz anda, hiç tahmin etmediğiniz bir huzursuz ortam ortaya çıkabilir. Bu da size yanlış kararlar almanızı sağlar. Tutku ile lantık arasında bir yol bulmalısınız. Birçok terapide tutkulu aşk isteyenleri gördüm. Ancak başka terapilerde tutkulu aşk ile büyük mutsuzluk yaşayan çiftlere yardımcı olmaya çalıştım. O nedenle az tutku çok mantık.



İLİŞKİ TERAPİSTİ/ SILVY KHOUCASIAN