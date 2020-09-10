Temkinli aşk | İlişki terapisti

Yetiştirilme tarzınızın yetişkin ilişkileriniz üzerindeki etkisini hiç düşündünüz mü? Hepimizin başkalarıyla bağlantı kurmak ve bağ kurmak için farklı yolları vardır ve psikolojide buna "bağlanma stili" diyoruz. Örneğin, bazılarımız bağlarımızda endişeli. Diğerlerimiz, başka biriyle çok yakınlaştığımızı hissettiğimizde uzaklaşırız. Bağlanma tarzımız, çocukluğumuzla bağlantılıdır. Ancak her bağlanma bir mutluluk arayışıdır. Nasıl yaptığımızın önemi var mı? Kimileri buna "hayır" dese de var. Doğal bağlanma yani aşk elbette çok önemlidir. Ancak biz yavaş ve düzenli bağlanmanın çok daha fazla mutluluk verdiğini biliyoruz.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / SILVY KHOUCASIAN