Vajina duvarlarında ve içinde bulunan, rahim ağzındaki bezelerden salgılanan sıvılar kadının sağlığı açısından gerekli olan ıslaklığı sağlar. Bu sıvılarda artış ya da değişiklik oluştuğunda vajinal akıntı rahatsızlığı görülebilir. Normal vajinal akıntı berraktır ve sıvı yumurta akını andırır, koku yapmaz. Bu tür akıntılara fizyolojik akıntı denir. Fakat yeni ortaya çıkmış, koyu sarı, yeşil, kahverengi, kanlı, köpüklenen, kötü kokulu, idrar yaparken ve cinsel birliktelikler sırasında ağrı ve yanma, normal dışı kanama gibi belirtileri olan akıntılara enfeksiyona bağlı akıntılar denir. Enfeksiyonların tedavileri ilaç ve vajinal tabletlerle yapılır. Bu gibi durumları ciddiye almak çok önemli.