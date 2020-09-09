Korkak olmayın | İlişki terapisti

İlişkilerde korkak olanların daha da mutsuz olduğunu gözlemledik. Birçok çift ilişkilerinde cesur olmak istiyor. Karşısındakinden ne istediğini bilmesini bekliyor. Bu da bir yöntem. Ancak şu unutulmamalı ki, karşınızdaki her detayı anlamayabilir. O nedenle siz istediğiniz ve istemediğinizi açık şekilde söylemelisiniz. Bunu yapanlar mutluluğu daha kolay yakalayabiliyor. İlişkilerde güveni de arttıran bu durumu tavsiye ediyoruz. Eğer csur olursanız, birey oeğil içft düşünmeye başlıyorsunuz. Sorunların çözümüne odaklanıyorsunuz.



İLİŞKİ TERAPİSTİ / SILVY KHOUCASIAN