Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 09.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Korkak olmayın | İlişki terapisti

    İlişkilerde korkak olanların daha da mutsuz olduğunu gözlemledik. Birçok çift ilişkilerinde cesur olmak istiyor. Karşısındakinden ne istediğini bilmesini bekliyor. Bu da bir yöntem. Ancak şu unutulmamalı ki, karşınızdaki her detayı anlamayabilir. O nedenle siz istediğiniz ve istemediğinizi açık şekilde söylemelisiniz. Sılvy Khoucasian'ın 9 Eylül tarihli yazısı.

    Korkak olmayın

    İlişkilerde korkak olanların daha da mutsuz olduğunu gözlemledik. Birçok çift ilişkilerinde cesur olmak istiyor. Karşısındakinden ne istediğini bilmesini bekliyor. Bu da bir yöntem. Ancak şu unutulmamalı ki, karşınızdaki her detayı anlamayabilir. O nedenle siz istediğiniz ve istemediğinizi açık şekilde söylemelisiniz. Bunu yapanlar mutluluğu daha kolay yakalayabiliyor. İlişkilerde güveni de arttıran bu durumu tavsiye ediyoruz. Eğer csur olursanız, birey oeğil içft düşünmeye başlıyorsunuz. Sorunların çözümüne odaklanıyorsunuz.

    İLİŞKİ TERAPİSTİ / SILVY KHOUCASIAN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Korkak olmayın | İlişki terapisti
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri